Area dell Asia settentrionale parte della Russia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Area dell Asia settentrionale parte della Russia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SIBERIA

Significato/Curiosita : Area dell asia settentrionale parte della russia

2. l'asia settentrionale o asia del nord (in russo: - severnaja azija, "asia settentrionale"), è la regione costituita dalla parte asiatica... Del tajmyr; appartengono alla siberia anche l'arcipelago della terra del nord (severnaja zemlja), quello della nuova siberia e più a oriente l'isola di wrangel... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

