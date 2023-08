Applicazione per smartphone di filtri fotografici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Applicazione per smartphone di filtri fotografici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FACEAPP

Significato/Curiosita : Applicazione per smartphone di filtri fotografici

Solo per tale uso e non, salvo eccezioni, su altri dispositivi come telefoni cellulari o smartphone che abbiano, tra le loro funzioni, anche quella di macchina... Convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. faceapp è un'applicazione mobile per dispositivi ios e android sviluppata dalla... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Applicazione per smartphone di filtri fotografici : applicazione; smartphone; filtri; fotografici; Lo è un applicazione come il browser ing; applicazione pratica di un principio; applicazione Microsoft con agenda e posta elettronica; Ad esso compete l applicazione delle leggi dello Stato; Studia l applicazione dell elettronica agli aerei e ai missili; Si dànno allo smartphone ; Messaggi tra smartphone ; Si scattano anche con gli smartphone ; Gli smartphone Samsung; Una card all interno degli smartphone ; Sono attivi in certi filtri ; Si fanno con filtri magici; I filtri del sangue; I due filtri del sangue; I filtri del cuoco; Quelli di nervi non sono fotografici ; Un dato degli obiettivi fotografici ; Pessimisti... fotografici ; Le lucine nei mirini fotografici ; Una Casa di apparecchi fotografici ;

Cerca altre Definizioni