La pubblicità sulle maglie degli atleti ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La pubblicità sulle maglie degli atleti ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SPONSOR

Significato/Curiosita : La pubblicita sulle maglie degli atleti ing

Gazzetta.it, 26 marzo 2007. dieci perugini (rossi escluso) con la pubblicità sulle maglie, in stampa sera, 27 agosto 1979, p. 13. ^ «marco boglione, il... Uno sponsor, patrocinante o patrocinatore è un ente o persona che promuove un'attività, un evento o un'organizzazione attraverso un sostegno finanziario... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La pubblicità sulle maglie degli atleti ing : pubblicità; sulle; maglie; degli; atleti; Spazio pubblicitario riservato al decollo; Se è pubblicitario non riguarda il narcotraffico; I consigli della pubblicità sono a loro relativi; Grande manifesto pubblicitario; Una pubblicità martellante; Sorge sulle rive della Senna; Poggiano sulle traversine; Chi lo usa clicca sulle icone; Appoggiano sulle traversine; Non può mancare negli aeroporti e sulle navi; Distingue la polo dalla maglie tta; Il René inventore della maglie tta polo; La M sulle maglie tte; La L sulle maglie tte; Sulle maglie di calcio una stella ne vale dieci; Guerriglieri uruguaiani degli anni 60 e 70 spa; Il capostipite degli Ebrei; Sei un brano degli 883; La Compagnia di bandiera degli Israeliani; Uno degli amiconi di Topolino; Un grido che sostiene gli atleti ; atleti da 110 hs; Prova per atleti o cavalli molto giovani; atleti al circo; La indossano gli atleti dopo la gara;

Cerca altre Definizioni