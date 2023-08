Prendere e stringere con una mano o entrambe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prendere e stringere con una mano o entrambe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IMPUGNARE

Significato/Curiosita : Prendere e stringere con una mano o entrambe

Per stringere l'altra mano e aggancia anche la caviglia che sporge con la gamba (qualunque sia) nel ginocchio. il wrestler che utilizza la presa è in piedi... Rigido, vengono sostituite dalle mani prensili (grip hands), in grado di impugnare gli accessori. questa nuova versione presenta le dita separate ed è costruita... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 agosto 2023

