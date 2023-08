Per Lucio Battisti in una buia si respirava piano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per Lucio Battisti in una buia si respirava piano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CANTINA

Significato/Curiosita : Per lucio battisti in una buia si respirava piano

cantina è un locale, completamente o parzialmente interrato, adibito alla maturazione e conservazione del vino o di altri cibi o bevande. la cantina è... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Per Lucio Battisti in una buia si respirava piano : lucio; battisti; buia; respirava; piano; Un lucio Cornelio dell antica Roma; Balla in una canzone di lucio Battisti; E l sulle gote tue cantava lucio Battisti; lucio Cornelio rivale di Silla; Li cantava lucio Battisti con quelli di pesco; battisti e Mogol la scrissero del sole; In un suo brano la inseguiva battisti in un prato; Balla in una canzone di Lucio battisti ; E l sulle gote tue cantava Lucio battisti ; Il battisti di Amarsi un po; Misteriosa o buia ; Lo è la notte più buia ; Rattristato, rabbuia to, immalinconito; Relativo alla parte del giorno più buia ; Una cavità umida e buia ; piano di edificio che sormonta il cornicione; Un ripiano da credenza per esporre stoviglie; L abbozzo di un piano ; Spazio su cui poter maneggiare: piano ; L altopiano calabrese fra il Crati e la piana di Sibari;

Cerca altre Definizioni