Il gas per far maturare i frutti
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il gas per far maturare i frutti' è 'Etilene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ETILENE
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Perché la soluzione è Etilene? L'etilene è un gas naturale prodotto dalle piante che svolge un ruolo fondamentale nel processo di maturazione dei frutti. Quando i frutti raggiungono uno stadio di sviluppo specifico, l'etilene viene rilasciato, stimolando cambiamenti chimici e fisiologici che portano alla maturazione. Questo processo è sfruttato anche in ambito agricolo per controllare e accelerare la maturazione dei raccolti, permettendo di ottimizzare la distribuzione e la vendita. La sua azione è essenziale per garantire frutta matura e di qualità.
Il gas per far maturare i frutti nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Etilene
La soluzione associata alla definizione "Il gas per far maturare i frutti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Etilene'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il gas per far maturare i frutti
- Risposta: ETILENE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: E______
- Inizia con: E
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Etilene' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il gas per far maturare i frutti". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Gas che si usa per far maturare i frutti Gas usato per far maturare i frutti Gas impiegato per far maturare i frutti Gas che si usa per accelerare la maturazione dei frutti Frutti simili alle amarene
Altre definizioni collegate
Con maturare: Può maturare in qualsiasi stagione
Con frutti: Albero dai frutti oleosi