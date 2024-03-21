Il gas per far maturare i frutti

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il gas per far maturare i frutti' è 'Etilene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETILENE

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Perché la soluzione è Etilene? L'etilene è un gas naturale prodotto dalle piante che svolge un ruolo fondamentale nel processo di maturazione dei frutti. Quando i frutti raggiungono uno stadio di sviluppo specifico, l'etilene viene rilasciato, stimolando cambiamenti chimici e fisiologici che portano alla maturazione. Questo processo è sfruttato anche in ambito agricolo per controllare e accelerare la maturazione dei raccolti, permettendo di ottimizzare la distribuzione e la vendita. La sua azione è essenziale per garantire frutta matura e di qualità.

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Il gas per far maturare i frutti nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Etilene

La soluzione associata alla definizione "Il gas per far maturare i frutti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Etilene'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il gas per far maturare i frutti

Il gas per far maturare i frutti Risposta: ETILENE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: E______

E______ Inizia con: E

E Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

E Empoli T Torino I Imola L Livorno E Empoli N Napoli E Empoli

La soluzione 'Etilene' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il gas per far maturare i frutti". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.