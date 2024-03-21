Il gas per far maturare i frutti

Sara Verdi | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il gas per far maturare i frutti' è 'Etilene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETILENE

Vuoi approfondire la risposta Etilene? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Etilene? L'etilene è un gas naturale prodotto dalle piante che svolge un ruolo fondamentale nel processo di maturazione dei frutti. Quando i frutti raggiungono uno stadio di sviluppo specifico, l'etilene viene rilasciato, stimolando cambiamenti chimici e fisiologici che portano alla maturazione. Questo processo è sfruttato anche in ambito agricolo per controllare e accelerare la maturazione dei raccolti, permettendo di ottimizzare la distribuzione e la vendita. La sua azione è essenziale per garantire frutta matura e di qualità.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Etilene'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Il gas per far maturare i frutti nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Etilene

La soluzione associata alla definizione "Il gas per far maturare i frutti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Etilene'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il gas per far maturare i frutti
  • Risposta: ETILENE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: E______
  • Inizia con: E
  • Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

E Empoli
T Torino
I Imola
L Livorno
E Empoli
N Napoli
E Empoli

La soluzione 'Etilene' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il gas per far maturare i frutti". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Gas che si usa per far maturare i frutti Gas usato per far maturare i frutti Gas impiegato per far maturare i frutti Gas che si usa per accelerare la maturazione dei frutti Frutti simili alle amarene 

Altre definizioni collegate

Con maturare: Può maturare in qualsiasi stagione 

Con frutti: Albero dai frutti oleosi 