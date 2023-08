Una tavola per le onde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una tavola per le onde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SURF

Significato/Curiosita : Una tavola per le onde

All'interno di onde che superano i 20 piedi (6,20 metri), con tavole da surf chiamate gun o rhino chasers. la lunghezza e la forma della tavola variano in... Significati, vedi surf (disambigua). il surf è uno sport acquatico che consiste nel "cavalcare" le onde del mare utilizzando una tavola da surf. la tecnica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una tavola per le onde : tavola; onde; Seduto bene a tavola ; Una tavola di riepilogo; In tavola con l aceto; Con la sua tavola cavalca le onde ing; Vola con una tavola sulle onde; Il coraggio che s infonde ; Ripiegamento davanti a forze preponde ranti; Con la sua tavola cavalca le onde ing; Tale da infonde re angoscia; Alberi che producono frutti tonde ggianti;

Cerca altre Definizioni