Una copia di un libro fuori commercio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una copia di un libro fuori commercio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ANASTATICA

Significato/Curiosita : Una copia di un libro fuori commercio

Vedi libro (disambigua). disambiguazione – "libri" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi libri (disambigua). un libro è un insieme di fogli... La rosa di gerico (anastatica hierochuntica l.) è una pianta della famiglia delle brassicaceae, unica specie del genere anastatica l.. il nome è dovuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

