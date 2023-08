Uccelli che si cibano di topi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccelli che si cibano di topi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RAPACI

Significato/Curiosita : Uccelli che si cibano di topi

Disambiguazione – "uccello" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi uccello (disambigua). gli uccelli (aves linnaeus, 1758) sono una classe di dinosauri... Il dacelo. i rapaci generalmente si nutrono di vertebrati di dimensioni abbastanza grandi rispetto a quelle del rapace stesso. molti rapaci come avvoltoi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

