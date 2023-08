Un teatro per spettacoli di vario genere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un teatro per spettacoli di vario genere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : POLITEAMA

Significato/Curiosità : Un teatro per spettacoli di vario genere

Il "politeama" è un teatro o un luogo di spettacoli che ospita una varietà di performance artistiche, spettacoli e eventi di diversi generi. Questo termine combina "poli-" che significa "molti" o "vario" e "-teama" che richiama l'idea di un luogo per spettacoli. Nei politeama, è possibile assistere a rappresentazioni teatrali, concerti musicali, proiezioni cinematografiche e altri eventi culturali. Questi spazi multifunzionali offrono un'ampia gamma di intrattenimento al pubblico, consentendo di sperimentare diversi aspetti delle arti performative all'interno di un unico ambiente. Il termine riflette la versatilità di questi luoghi che accolgono la diversità dell'espressione artistica.

Altre risposte alla domanda : Un teatro per spettacoli di vario genere : teatro; spettacoli; vario; genere; Il teatro del Festival di Sanremo; I tempi a teatro ; Il regista al quale è dedicato il Piccolo teatro di Milano; Località teatro di una storica battaglia tra Carlo VIII di Francia e la Lega Antifrancese; Fiume teatro di una battaglia garibaldina nel 1860; Cirque du: dà spettacoli nel mondo; Una serie di spettacoli ; Un organizzatore di spettacoli ; L arte di comporre spettacoli teatrali a forti tinte; Un locale per spettacoli ; vario pinto uccello simbolo del Guatemala; vario pinto; Ortaggi di vario colore; vario pinti copricostume; Divario tecnologico; Il genere dei Pooh; genere lianoso di Ranunculacee dai fiori numerosi; Il genere musicale dei Kiss e degli Slayer; genere di fungo mangereccio dal grosso cappello; Videogioco Blizzard cult del genere action RPG;

Cerca altre Definizioni