Le stelle di dimensioni analoghe a quelle del Sole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le stelle di dimensioni analoghe a quelle del Sole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NANE

Significato/Curiosità : Le stelle di dimensioni analoghe a quelle del Sole

Le stelle di dimensioni simili al Sole, chiamate stelle di sequenza principale di tipo G, sono luminose sfere di plasma che sfruttano la fusione nucleare per generare energia. Il nucleo stellare raggiunge temperature e pressioni tali da far fondere nuclei di idrogeno in elio, emettendo radiazioni e luminosità. Queste stelle rimangono in uno stato stabile per miliardi di anni, come è stato il caso del Sole. Le nane rosse, invece, sono stelle più piccole e fredde, che brillano con luce rossa. Sebbene meno luminose, possono bruciare idrogeno per trilioni di anni, rendendole le stelle più longeve dell'universo. La varietà di stelle del nostro universo arricchisce la nostra comprensione delle forze e dei processi che governano il cosmo.

