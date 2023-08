Sottrae dalle necropoli oggetti di interesse archeologico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sottrae dalle necropoli oggetti di interesse archeologico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TOMBAROLO

Significato/Curiosita : Sottrae dalle necropoli oggetti di interesse archeologico

Decenni, sia per la dilagante e incontrollata opera di cercatori di monete e oggetti metallici che sottrae allo studio e al godimento pubblico materiale che... Col termine tombarolo o predatore di tombe è indicato sia chi effettua abusivamente uno scavo archeologico nonché la semplice ricerca (anche in mare)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

