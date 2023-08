Soccorre chi guida - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soccorre chi guida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ACI

Significato/Curiosita : Soccorre chi guida

Monitor, quest'ultimo impazzisce e si suicida. quello stesso giorno malorie soccorre una donna incinta di nome olympia, facendola entrare in casa e ammettendola... aci trezza (ipa: [ai'trea]; trizza in siciliano) è una frazione di 4 949 abitanti di aci castello, comune italiano della città metropolitana di catania... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Soccorre chi guida : soccorre; guida; Il veicolo che soccorre l automobilista in panne; __ attrezzi: soccorre gli autisti; Interviene a soccorre re feriti; Quello attrezzi soccorre l automobilista; È l organo che guida una società per azioni sigla; La O del CEO che guida un azienda ing; guida armata; Documento che abilita all esame di guida ; La Repubblica di Venezia guida ta dai Dogi;

Cerca altre Definizioni