La sigla sulla targa delle autopompe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sigla sulla targa delle autopompe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : VF

Significato/Curiosita : La sigla sulla targa delle autopompe

Posta, autopompe, carri funebri (dal 1986) yl–yz: rimorchi z-12·34 o z·12·34 (lettera rossa, cifre nere): targa di transito temporaneo 123/45 (targa triangolare):... vf corporation è un'azienda di abbigliamento statunitense con sede a denver, colorado e quotata alla borsa di new york. è organizzata in 3 divisioni: outdoor... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

