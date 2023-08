Rendere stagni i terrazzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rendere stagni i terrazzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : IMPERMEABILIZZARE

Significato/Curiosita : Rendere stagni i terrazzi

Quest'opera, oltre che per i contenuti, è particolarmente interessante anche per la tecnica, che riesce perfettamente a rendere l'impressione di un'assolata... Definito vetrina, che non va confuso con l'invetriatura, un metodo per impermeabilizzare i recipienti rendendoli resistenti agli agenti atmosferici. la tecnica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Rendere stagni i terrazzi : rendere; stagni; terrazzi; Uno da riprendere ; rendere omaggio; Fatti dalla mamma a prendere il latte; Prendere ricevere; Basta per prendere due piccioni; Gli alberi come i castagni ; Sono folti in riva agli stagni ; Ristagni nelle compravendite; Si alleva negli stagni ; Proprio di laghi o stagni ; Vende arredi per terrazzi ; Materiale per impermeabilizzare i terrazzi ; Il terrazzi no di Romeo e Giulietta; Ripiani, terrazzi ;

