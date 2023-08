La preposizione articolata che cantava - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La preposizione articolata che cantava. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DALLA

Significato/Curiosita : La preposizione articolata che cantava

Pronome relativo, l'articolo neutro, la preposizione p, i genitivi arcaici in -a e - : nelle preposizioni µ, pe, nel pronome-aggettivo interrogativo... Disambiguazione – "dalla" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi dalla (disambigua). lucio dalla (bologna, 4 marzo 1943 – montreux, 1º marzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La preposizione articolata che cantava : preposizione; articolata; cantava; preposizione per dentro; preposizione semplice che vale in mezzo; La preposizione che moltiplica; È la prima preposizione ; preposizione finale; Una preposizione articolata ; Preposizione articolata ; articolata struttura turistica; Preposizione articolata ... divina; Il Self che cantava Raf ing; Il Gianni che cantava Bandiera gialla; Il Richard che cantava Tutti frutti ing; chi mi manca sei tu cantava Rino Gaetano; Edith : cantava La vie en rose;

