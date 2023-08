Fa perdere la coincidenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa perdere la coincidenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RITARDO

Significato/Curiosita : Fa perdere la coincidenza

Era da tempo instaurata una simpatia tenuta nascosta da regina per non perdere la faccia davanti alle compagne. all'inizio della stagione tutti gli adulti... Il titolo. ritardo – il fatto di compiere qualcosa in un tempo successivo a (o in un intervallo di tempo maggiore di) quello corretto ritardo – nelle telecomunicazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Fa perdere la coincidenza : perdere; coincidenza; La incolpa spesso chi non sa perdere ; Non funzionare perfettamente perdere in efficienza; Lo dimostra chi sa perdere sportivamente; perdere l entusiasmo; Si può perdere quello dell intelletto; Perfetta coincidenza di tempo; Una coincidenza con l accento sulla A; Due sono una coincidenza , tre sono una prova;

