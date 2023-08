Si inseriscono in certi apparecchi scacciazanzare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si inseriscono in certi apparecchi scacciazanzare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PIASTRINE

Significato/Curiosita : Si inseriscono in certi apparecchi scacciazanzare

Megacarion inizia una gemmazione producendo le piastrine, che maturano nel circolo sanguigno. le piastrine sono presenti nel sangue circolante in un numero... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si inseriscono in certi apparecchi scacciazanzare : inseriscono; certi; apparecchi; scacciazanzare; Quelle cinesi si inseriscono una dentro l altra; Vi si inseriscono i remi della canoa; Imposte sul prezzo al consumo di certi beni; Nome maschile aggettivo di certi organi; Accomuna concerti e show televisivi; Lo hanno certi freni; Come il riposo di certi animali in inverno; L apparecchi o per l alcoltèst; In medicina l apparecchi o con il nebulizzatore; La si apparecchi a prima dei pasti; apparecchi o per videoriprese; Un tasto sull apparecchi o telefonico;

Cerca altre Definizioni