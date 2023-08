Gli alberi come i castagni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli alberi come i castagni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FAGACEE

Significato/Curiosita : Gli alberi come i castagni

22.000 alberi di notevole interesse, ed evidenziato tra i soli 150 di eccezionale valore storico o monumentale. nel 2021 è stata eletto « albero italiano... Lemma di dizionario «fagacee» wikimedia commons contiene immagini o altri file su fagacee wikispecies contiene informazioni su fagacee (en) fagaceae, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Gli alberi come i castagni : alberi; come; castagni; alberi che producono frutti tondeggianti; Il letto tra due alberi ; alberi di mele; alberi delle savane dai rami spinosi; Gli alberi largamente coltivati in Alto Adige; Un forellino come il poro; come gli otri gonfi; come i mobili che si possono dividere; come le donne che si interessano solamente di loro stesse; A mezz aria come un lampadario;

