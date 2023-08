Eseguire esercizi musicali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Eseguire esercizi musicali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SOLFEGGIARE

Significato/Curiosita : Eseguire esercizi musicali

D'arezzo ed è stato reintrodotto in italia da roberto goitre. ^ voce solfeggiare del garzanti online. ^ voce solfa del garzanti online. alberto basso...

