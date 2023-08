Un esame di medicina nucleare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un esame di medicina nucleare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PET

Significato/Curiosita : Un esame di medicina nucleare

Scintigrafia è un esame di medicina nucleare ottenuto mediante la somministrazione di un tracciante radioattivo che consente l'evidenziazione, a mezzo di particolari... I pet shop boys sono un gruppo musicale synth pop britannico, formato da neil tennant (cantante e occasionalmente chitarrista e tastierista) e da chris... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un esame di medicina nucleare : esame; medicina; nucleare; esame con la scansione; Documento che abilita all esame di guida; esame per aspiranti divi; Un esame diagnostico; In quella d esame si viene messi alla prova; In medicina l apparecchio con il nebulizzatore; Chi lo è non ha bisogno di nessuna medicina ; Si usa per dosare i medicina li; Un uso da medicina li; Quelle d urto prevedono massicce dosi di medicina li; Serie TV sul noto disastro nucleare del 1986; La risonanza magnetica nucleare in una lista d esami; L Ente per l energia nucleare ribattezzato ENEA; Quella nucleare può essere fredda; Inerente alla fisica nucleare ;

Cerca altre Definizioni