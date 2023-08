Cotto nello zucchero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cotto nello zucchero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CANDITO

Significato/Curiosita : Cotto nello zucchero

Salutare per i malati. con l'aggiunta di zucchero di palma e il garam masala si chiama "kheer", oppure, cotto con zucchero, latte, noci e uvetta, cardamomo,... ("zucchero"). i prodotti ottenuti mediante canditura si chiamano canditi o frutta candita. nel processo di canditura, per osmosi viene ridotto il contenuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

