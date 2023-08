Le consonanti nella dose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le consonanti nella dose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : DS

Significato/Curiosita : Le consonanti nella dose

Coloro che dicono "sipa" ("scipa") invece di "sia". infine egli rincara la dose dicendo che se non ci si credesse, basti pensare all'avarizia del loro cuore... Down syndrome – sindrome di down ds – simbolo chimico del darmstadtio ds – codice vettore iata di easyjet switzerland ds – codice iso 3166-2:pl del voivodato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

