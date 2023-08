La cittadina veneta sede dell Aprilia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cittadina veneta sede dell Aprilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NOALE

Significato/Curiosita : La cittadina veneta sede dell aprilia

Comuni gemellati con aprilia, su seety.it. url consultato il 31 gennaio 2019. ^ si rinnova il gemellaggio tra aprilia e la cittadina brasiliana di mostardas... Citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. noale (noàle o noàl in veneto) è un comune italiano di 16 077 abitanti della città... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

