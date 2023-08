Un avversario in armi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un avversario in armi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NEMICO

Significato/Curiosita : Un avversario in armi

Del valoroso avversario sconfitto, presenta le armi (esegue il noto comando del "presentat'arm") in segno di rispetto. l'onore delle armi è di antica origine... Stato osservato che il concetto di nemico è "basilare sia per gli individui che per le comunità". il termine "nemico" serve alla funzione sociale di designare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

