Assegnano i premi letterari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assegnano i premi letterari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GIURIE

Significato/Curiosita : Assegnano i premi letterari

Attribuito da varie riviste e siti web ai migliori videogiochi. i premi si assegnano annualmente e variano dal titolo migliore in assoluto dell'anno,... Varia, sicché si possono individuare vari modelli di giuria. nelle giurie interamente popolari, o giurie in senso stretto, i giurati costituiscono un collegio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

