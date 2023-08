Asciugare il frigorifero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Asciugare il frigorifero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SBRINARE

Significato/Curiosita : Asciugare il frigorifero

Elettrodomestico che viene utilizzato per asciugare la biancheria ed altri prodotti tessili, in genere dopo il lavaggio in una lavatrice, asportando l'umidità... Sul cruscotto, di attivare un "bruciatore" per scaldare l'abitacolo e sbrinare il parabrezza. la prima versione montava un motore elettrico da 14 kw a...