Accordo che lega più Nazioni fra loro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accordo che lega più Nazioni fra loro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PARTNERSHIP

Significato/Curiosita : Accordo che lega piu nazioni fra loro

che, in quanto tale, agisce talora anche in loro rappresentanza, come nel 1982 quando siglò un accordo di cooperazione con la comunità europea). fra le... Di riferimento. il partenariato (dal francese partenaire, in inglese partnership) è un patto tra parti diverse (soggetti pubblici o privati, forze economiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

