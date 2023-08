Una delle lingue ufficiali dell Iraq - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una delle lingue ufficiali dell Iraq. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SIRIACO

Significato/Curiosita : Una delle lingue ufficiali dell iraq

Le linee guida sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. questa è una lista di lingue ufficiali degli stati sovrani del... Il siriaco (in siriaco , suryaya) è una lingua semitica appartenente al gruppo dell'aramaico orientale, che è stata tra il ii secolo e l'viii secolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una delle lingue ufficiali dell Iraq : delle; lingue; ufficiali; iraq; Quello delle Asteraceae è antinfiammatorio; Solitamente si usano prima delle biciclette; La S delle SPA in borsa; La Madame dell omonimo museo delle cere; Le introduzioni delle opere musicali; Togliatti e Berlingue r lo furono del PCI; Una delle lingue parlate nella regione dei Grigioni; lingue tta del sassofono; La Berlingue r in televisione; lingue tte per i fagotti; Iscritto nei registri ufficiali di rilevazione; In politica chi diffonde i comunicati ufficiali ; Nei berretti degli ufficiali ; ufficiali legionari; Campo di prigionia nazista per soldati e sottufficiali nemici; Fu in guerra contro l iraq ; Bagdad : iraq = Teheran : x; Fu invaso dall iraq ; Comprende Iran e iraq ; Grosso centro del sud dell iraq ;

Cerca altre Definizioni