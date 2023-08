Torri per granaglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Torri per granaglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SILOS

Significato/Curiosita : Torri per granaglie

Ininterrotta di torri di avvistamento, per formare una linea telegrafica in grado di comunicare anche all'interno eventuali allarmi. le torri costiere presenti... Vedi silo (disambigua). disambiguazione – "silos" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi silos (disambigua). questa voce sull'argomento trasformazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Torri per granaglie : torri; granaglie; La città abruzzese con le torri Montanare; torri di paralleli; La TH torri ni regista; torri di soffocanti; Un insieme di torri di ghiaccio; Polveri di granaglie ; Paletta concava usata per farine e granaglie ; Depositi per granaglie ; Alti depositi per granaglie ; Per mestiere macinano granaglie ;

Cerca altre Definizioni