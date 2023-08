Sontuosa arte tessile per decorare le pareti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sontuosa arte tessile per decorare le pareti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARAZZO

Significato/Curiosita : Sontuosa arte tessile per decorare le pareti

Recuperati dagli archeologi, ma la prova migliore dell'arte tessile ci viene da altri mezzi, come i murales e le ceramiche dipinte. tali rappresentazioni secondarie... Wikizionario contiene il lemma di dizionario «arazzo» wikimedia commons contiene immagini o altri file sull'arazzo (en) arazzo, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

