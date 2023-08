Quella rusticana è un opera di Pietro Mascagni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella rusticana è un opera di Pietro Mascagni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CAVALLERIA

Significato/Curiosita : Quella rusticana e un opera di pietro mascagni

rusticana è un'opera in un unico atto di pietro mascagni, su libretto di giovanni targioni-tozzetti e guido menasci, tratto dalla novella omonima di giovanni... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cavalleria (disambigua). con il termine cavalleria si indicano le unità militari montate a cavallo. utilizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

