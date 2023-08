Louis pilota che trasvolò per primo La Manica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Louis pilota che trasvolò per primo La Manica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BLERIOT

Significato/Curiosita : Louis pilota che trasvolo per primo la manica

Nascono così le prime trasvolate: louis blériot, che trasvolò la manica nel 1909. è a bordo dello stesso aereo che l'italiano cesare suglia nel 1913 effettuerà... Da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. louis blériot (cambrai, 1º luglio 1872 – parigi, 2 agosto 1936) è stato un pioniere dell'aviazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

