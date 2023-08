È globale in una locuzione di Marshall McLuhan - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È globale in una locuzione di Marshall McLuhan. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VILLAGGIO

Significato/Curiosita : E globale in una locuzione di marshall mcluhan

Progetto di riferimento. la locuzione villaggio globale è stata usata per la prima volta da marshall mcluhan, noto studioso delle comunicazioni di massa... Biasutti, villaggio, in enciclopedia italiana, roma, istituto dell'enciclopedia italiana, 1937. url consultato il 6 marzo 2016. ^ villaggio, in treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

