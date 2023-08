Detenevano il potere giudiziario a Cartagine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Detenevano il potere giudiziario a Cartagine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SUFFETI

Significato/Curiosita : Detenevano il potere giudiziario a cartagine

Riconquista di uno spazio per quei poteri intermedi di origine feudale, come i parlamenti, che detenevano il potere giudiziario in francia e che l'avanzare dell'assolutismo... Cui le date vengono espresse secondo i suffeti eponimi dell'anno (št). sui poteri dei (solitamente) due suffeti abbiamo informazioni solo parziali. dalla...