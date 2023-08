Balcone o terrazza chiusa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Balcone o terrazza chiusa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VERANDA

Significato/Curiosita : Balcone o terrazza chiusa

Progetto di riferimento. la veranda è una terrazza o un balcone chiuso mediante un telaio (in acciaio, alluminio o legno), che può essere dotato di vetrate... Dizionario «veranda» wikimedia commons contiene immagini o altri file su veranda veranda - vocabolario treccani, su treccani.it. veranda - dizionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Balcone o terrazza chiusa : balcone; terrazza; chiusa; Non si sporge dal balcone ma in commissariato; Si cantava sotto il balcone ; Il davanzale del balcone ; S intonava sotto il balcone ; Si canta sotto il balcone ; Un elemento del terrazza mento; Lo è il giardino sistemato su una terrazza ; Una terrazza sul letto; La città della terrazza Mascagni; Una terrazza coperta; Lo spazio limitato da una superficie chiusa ; Strumento che fa circolare l aria in stanza chiusa ; chiusa con steccati; Riferito a una porta è sinonimo di socchiusa ; Nel rugby può essere chiusa o ordinata;

Cerca altre Definizioni