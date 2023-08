Anagrafe degli Italiani Residenti all Estero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Anagrafe degli Italiani Residenti all Estero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L'AIRE, acronimo di Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, è un registro gestito dal Governo italiano per tenere traccia delle informazioni relative ai cittadini italiani che risiedono all'estero per periodi superiori a un anno. Questo sistema consente ai cittadini italiani di mantenere una connessione con il loro paese d'origine, fornendo informazioni vitali come residenza, stato civile e altre questioni legali. L'AIRE agevola il rapporto tra i connazionali che vivono all'estero e le autorità italiane, semplificando ad esempio la partecipazione alle elezioni e la gestione di documenti. Questa iniziativa riflette l'attenzione dell'Italia verso la sua diaspora globale.

