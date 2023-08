Sono tanti per il festeggiato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono tanti per il festeggiato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AUGURI

Significato/Curiosita : Sono tanti per il festeggiato

Cara/caro [nome del festeggiato]) tanti auguri a te» per dare una chiusura comica o prendere bonariamente in giro il festeggiato, l'ultima linea della... Tipo esistevano più auguri, che costituivano un collegium. tito livio racconta come fosse noto a tutti che fossero nominati auguri appartenenti alle tre... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Sono tanti per il festeggiato : sono; tanti; festeggiato; Se sono di mischia o di apertura giocano a rugby; Lo sono David Gandy e Sean O Pry; Possono essere gravi o acuti; Che sono di quantità adeguata; Se sono ortofrutticoli non scambiano titoli; Muri divisori non portanti ; Movimenti costanti di liquidi e gas; Come gli abitanti di Vientiane e Luang Prabang; Lo sono gli abitanti di Kigali; Lo stendardo dell imperatore Costanti no; festeggiato osannato; Discepolo di san Paolo festeggiato il 25 giugno; Si chiede a gran voce al festeggiato ; Il santo festeggiato a Cagliari il primo Maggio; Il Santo festeggiato in ogni città e in ogni paese;

