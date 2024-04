La Soluzione ♚ La fa la strega che non evade La definizione e la soluzione di 7 lettere: La fa la strega che non evade. FATTURA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La fa la strega che non evade: La fattura, in diritto commerciale, è un documento fiscale obbligatorio emesso da un soggetto fiscale per comprovare l'avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi e il diritto a riscuoterne il prezzo. L'operazione di emissione di una fattura prende il nome di fatturazione. Il venditore emette una fattura di vendita, formalizzando un credito; viceversa l'acquirente riceve una fattura di acquisto e segna un debito. Con la fattura vengono descritti i beni o servizi e il relativo valore, mentre con la ricevuta si attesta la ricezione di un pagamento. L'intestatario della fattura può essere diverso dal soggetto che paga. Sostantivo Significato e Curiosità su: La fattura, in diritto commerciale, è un documento fiscale obbligatorio emesso da un soggetto fiscale per comprovare l'avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi e il diritto a riscuoterne il prezzo. L'operazione di emissione di una fattura prende il nome di fatturazione. Il venditore emette una fattura di vendita, formalizzando un credito; viceversa l'acquirente riceve una fattura di acquisto e segna un debito. Con la fattura vengono descritti i beni o servizi e il relativo valore, mentre con la ricevuta si attesta la ricezione di un pagamento. L'intestatario della fattura può essere diverso dal soggetto che paga. fattura ( approfondimento) f sing (pl.: fatture) (diritto) (economia) (commercio) (finanza) documento fiscale obbligatorio, emesso da alcuni operatori commerciali, col fine di attestare la vendita di beni e servizi particolari (popolare) azione stregonesca Voce verbale fattura terza persona singolare dell'indicativo presente di fatturare seconda persona singolare dell'imperativo presente di fatturare Sillabazione fat | tù | ra Pronuncia IPA: /fat'tura/ Etimologia / Derivazione dal latino factura derivazione di facere cioè "fare" Sinonimi attuazione, confezione, esecuzione, lavorazione,realizzazione

(commercio) bolla, conto, nota, parcella, ricevuta, ticket

bolla, conto, nota, parcella, ricevuta, ticket creazione, fabbricazione, operazione, preparazione, composizione, opera

Parole derivate autofattura, fatturare, affatturare Termini correlati incantesimo Altre Definizioni con fattura; strega; evade; La collega della strega; Sono della notte nel libro premio Strega nel 1988; Lo prende chi evade; Il negoziante che non lo rilascia evade il fisco;

FATTURA

