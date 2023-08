Un santo dottore della chiesa di Alessandria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un santo dottore della chiesa di Alessandria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ATANASIO

Significato/Curiosita : Un santo dottore della chiesa di alessandria

Athanasius; alessandria d'egitto, 293 - 295 circa – alessandria d'egitto, 2 maggio 373) è stato un vescovo e teologo greco antico, ottavo papa della chiesa copta... Disambiguazione – "sant'atanasio" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi sant'atanasio (disambigua). atanasio (in greco antico: as... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

