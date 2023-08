Può averla un fratello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può averla un fratello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SORELLA

Significato/Curiosita : Puo averla un fratello

Recata dal fratello venga perdonata. alëša conosce, da quando era un bambino, liza, che si innamora di lui e glielo svela con una lettera. un giorno ivàn... Persone, i due individui si possono identificare come fratelli, sorelle o come fratello e sorella, anche se questo non ha alcun valore a livello giuridico,...