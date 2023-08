Le proposizioni di solito introdotte dal che - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le proposizioni di solito introdotte dal che. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RELATIVE

Significato/Curiosita : Le proposizioni di solito introdotte dal che

Nessun'altra proposizione presente nel periodo, ma regge le proposizioni subordinate e può essere coordinata con altre proposizioni principali (proposizioni coordinate)... Delle relative esplicative (latina, che fu fondata nel 1932, è la seconda città del lazio), mentre non può interporsi tra la reggente e la relativa limitativa... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

