Possono essere gravi o acuti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono essere gravi o acuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ACCENTI

Significato/Curiosita : Possono essere gravi o acuti

Settimane. le complicazioni possono includere paralisi, bassi livelli di sodio nel sangue e convulsioni. gli attacchi possono essere causati da alcol, fumo... E nel latino classico si ha un accento avvertito come musicale, invece nel neogreco e nell'italiano esistono accenti percepiti come chiaramente intensivi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

