Per mestiere vende e installa pneumatici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per mestiere vende e installa pneumatici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GOMMISTA

Significato/Curiosita : Per mestiere vende e installa pneumatici

Esperto di tiro a segno. il padre della ragazza aveva rilevato l'officina da gommista del suocero, cosa che gli consentiva un buon tenore di vita e gli aveva... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

