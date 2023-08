Non sono muti eppure non aprono bocca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non sono muti eppure non aprono bocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TACITURNI

Significato/Curiosita : Non sono muti eppure non aprono bocca

Uccidere il dragone, e costui non nega il fatto. tornano però le tre dame che lo puniscono per questa menzogna, chiudendogli la bocca con un lucchetto, per poi... Raccolta migliore resta, in attesa di altre, scompartimento per lettori e taciturni: articoli, ritratti, interviste. basta poco per sentirsi soli, catania... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Non sono muti eppure non aprono bocca : sono; muti; eppure; aprono; bocca; sono in Libia e in Tibet; Così sono le persone che se la legano al dito; I consigli della pubblicità sono a loro relativi; sono concittadini di Massimo Bottura e Carla Gozzi; Non tutti sono dotati del suo senso; Può dirigerlo anche Riccardo muti ; Pena che prevedeva la muti lazione dei ladri; Iniziali della muti ; Codice con cui comunicano i sordomuti ; Mancava nei film muti ; eppure all inizio; Neppure nemmeno; Non mie e neppure tue; Il consenso senza neppure un voto contrario; Neppure una volta; Si aprono sul corridoio; La schermata da cui si aprono i programmi; aprono nuove strade; aprono hotel; Si aprono entrando in guerra; In gola e in bocca ; Pieni da trabocca re; Pesci d acqua dolce con i barbigli ai lati della bocca ; Sbocca a Fiumicino; Il mattino lo ha in bocca ;

Cerca altre Definizioni