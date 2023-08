Niente affatto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Niente affatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MACCHÈ

Significato/Curiosita : Niente affatto

Lui è legatissimo ai suoi figli. l'improvvisa confidenza, peraltro niente affatto ricercata, di marta con i capi dell'azienda le attira presto l'astio... Sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. maccio capatonda, pseudonimo di marcello macchia (vasto, 2 agosto 1978), è un comico... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Niente affatto : niente; affatto; Il gioco di carte in cui il 2 vale poco o niente ; Proveniente da terre lontane; niente affatto lucido; Scrisse niente di nuovo sul fronte occidentale; Dediti al dolce far niente ; Niente affatto lucido; Non preoccupa affatto l incosciente; Chi produce denaro contraffatto ; Contraffatto , falsificato; La muove chi non è affatto d accordo;

Cerca altre Definizioni