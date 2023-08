Nato nella città col Palazzo e le Terme dei Papi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nato nella città col Palazzo e le Terme dei Papi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VITERBESE

Significato/Curiosita : Nato nella citta col palazzo e le terme dei papi

Conservato, e cinto da mura quasi perfettamente integre. viterbo è conosciuta come la città dei papi: alla fine del xiii secolo fu infatti sede pontificia e per... Le linee guida sull'uso delle fonti. l'unione sportiva viterbese 1908, meglio nota come viterbese, è una società calcistica italiana con sede a viterbo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

