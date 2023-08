Immergere i biscotti nel latte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Immergere i biscotti nel latte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INZUPPARE

Commerciale della ferrero, ideato nel 1964. il prodotto è una crema gianduia contenente zucchero, olio di palma, cacao, nocciole, latte, lecitina di soia e vanillina... Essere immerso solo nel latte, e le uova aggiunte in seguito. si può inzuppare il pane in altri liquidi, come vino, acqua di rose o succo d'arancia,...