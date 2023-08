La Hagen del rock - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Hagen del rock. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NINA

Significato/Curiosita : La hagen del rock

Nella scena punk, rock e pop per almeno trent'anni, nina hagen è nata dal matrimonio della cantante e attrice eva-maria hagen, molto popolare nell'ex... nina simone, pseudonimo di eunice kathleen waymon (tryon, 21 febbraio 1933 – carry-le-rouet, 21 aprile 2003), è stata una cantante, pianista, scrittrice... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

