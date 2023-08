Gli abitanti dello Stato con capitale Ulan Bator - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli abitanti dello Stato con capitale Ulan Bator. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MONGOLI

Gli abitanti dello stato con capitale ulan bator

Vedi ulan bator (gruppo musicale). ulan bator (pronuncia italiana ulàn bàtor; in mongolo , traslitterato ulaanbaatar) è la capitale e principale... Chin[non chiaro] i mongoli erano ricordati come una minaccia. furono erroneamente chiamati tatari o tartari perché prima che i mongoli ottenessero la supremazia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

